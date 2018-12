MC ORAN Chérif El Ouezzani nouveau directeur sportif

L'ancien international algérien, Si Tahar Chérif El Ouezzani, a finalisé hier son retour au MC Oran comme directeur sportif. Le président du MCO, Ahmed Belhadj, a tout conclu avec lui (il ne restait que quelques détails, qui devaient être négociés hier en fin d'après-midi), lors de leur rencontre mardi sur proposition des autorités locales. La première réunion entre les deux parties a vu la présence du directeur local de la jeunesse et des sports, Badreddine Gharbi, ainsi que de l'entraîneur Omar Belatoui, qui s'est dit disposé à collaborer avec son ancien coéquipier dans la formation des Hamraoua. L'arrivée imminente de CEO s'inscrit dans le cadre de «la restructuration du club de la capitale de l'ouest du pays en vue de son affiliation à une entreprise économique la saison à venir». Des tentatives dans ce sens sont entreprises par le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, comme l'avait déclaré ce dernier récemment. Par ailleurs, la réunion de mardi a été mise à profit par le représentant des autorités locales pour annoncer l'engagement de ces dernières à prendre en charge, lors de la deuxième partie de la saison, les frais de déplacement et d'hébergement de l'équipe. Cette décision contribuera, à coup sûr, à soulager la trésorerie du MCO, confrontée à d'énormes problèmes, comme l'attestent ses dettes envers d'anciens joueurs et entraîneurs estimées à plus de 40 millions DA ayant valu au club d'être interdit pour l'heure de recrutement à l'occasion du mercato hivernal qui se poursuivra jusqu'au 15 janvier prochain. Le Mouloudia, neuvième au classement du championnat de Ligue 1, rendra visite demain au RA Aïn Defla, pensionnaire de la Division Inter-régions, dans le cadre des 16es de finale de la coupe d'Algérie, un match «très appréhendé» par l'entraîneur Belatoui, selon ses dires, incitant ses protégés à éviter «tout excès de confiance».