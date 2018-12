PSG Timothy Weah sera prêté

L'international américain du Paris SG Timothy Weah a annoncé mardi qu'il allait quitter le club parisien pour un prêt de six mois, sans indiquer le nom de son nouveau club.

«Je veux juste prendre le temps de parler à tout le monde de la décision que ma famille et moi avons prise en ce qui concerne le fait de partir en prêt cet hiver», a écrit sur son compte Instagram le fils de la légende et actuel président du Liberia, George Weah. «Ces quelques mois ont été formidables même si je n'ai pas beaucoup joué, j'ai toujours été reconnaissant pour les opportunités que j'avais au début de la saison, car cela m'a ouvert de nombreuses portes cet hiver», a-t-il poursuivi.

«J'espère qu'après ces six mois, je serai prêt à revenir au Parc des Princes et à tout donner pour vous», a ajouté Weah, à l'intention des supporteurs du Paris SG. Weah, 18 ans, ne précise pas dans son message sa destination, mais selon la presse britannique, l'attaquant pourrait rejoindre le championnat d'Ecosse et le Celtic Glasgow.