USM ALGER Le Libyen Ellafi intègre le groupe

L'international libyen, Muaid Ellafi, a intégré le groupe mardi à l'occasion de la reprise des entraînements de l'USM Alger au stade Omar-Hamadi, en prévision du match de la coupe d'Algérie, a indiqué le leader du championnat d'Algérie de Ligue 1. Le néo-numéro 10 usmiste s'est contenté d'un travail spécifique, avant de faire quelques exercices avec ses coéquipiers, précise le site officiel du club algérois. Agé de 22 ans, l'attaquant libyen s'est engagé avec les Rouge et Noir pour un contrat d'une durée de 2 ans et demi. L'USM Alger accueillera lundi prochain à 18h au stade Omar-Hamadi, le vainqueur de la confrontation entre l'USM Bel Abbès (tenant du trophée) et le MS Cherchell, en match comptant pour les 16es de finale de la coupe d'Algérie. Le club algérois s'est qualifié pour ce tour au détriment de l'ASM Oran (2-0).