NA HUSSEIN-DEY Merbah écarté face à l'O Akbou

Par Mohamed BENHAMLA -

Le NA Hussein-Dey jouera aujourd'hui au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa face à l'O Akbou, dans le cadre de la mise à jour des 32es de finale de la coupe d'Algérie. L'effectif des Sang et Or enregistrera l'absence du gardien de but, Gaya Merbah, qui allait être titularisé à cette occasion. Et pour cause, le portier en question a demandé à son entraîneur, Mohamed Lacète, de ne pas le titulariser, refusant, dit-il, de servir de «roue de secours». Merbah a été écarté depuis le match de championnat face au MCA, pour des raisons disciplinaires, et n'a plus joué, laissant sa place à Boussof. Lacète, remonté contre son gardien, a décidé de l'écarter et mettre à sa place le jeune Boulahfaya. Merbah devrait, dit-on, passer devant le conseil de discipline dans les heures à venir. Les dirigeants du NAHD sont intransigeants et affirment qu'il ne sera pas libéré, mais lourdement sanctionné.