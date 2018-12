16ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE:LE FACTEUR SURPRISE N'EST PAS À ÉCARTER Les "petits" en quête d'exploit

Les Sétifiens auront fort à faire à Boussaâda

Les 16es de finale de la coupe d'Algérie de football, prévus à partir de demain, seront marqués par quatre affiches entre pensionnaires des Ligues 1 et 2 professionnelles.

Ceci au moment où les «petits» tenteront de réaliser l'exploit et poursuivre leur bonhomme de chemin. Ainsi, les rencontres qui retiendront l'attention sont CABB Arréridj - WA Tlemcen, AS Aïn M'lila - JSM Béjaïa, USM El-Harrach - MO Béjaïa et A Boussaâda - ES Sétif. Même si les locaux partiront favoris en bénéficiant des avantages du terrain et du public, rien ne sera gagné d'avance dans ces quatre affiches qui s'annoncent équilibrées et surtout indécises. Les deux pensionnaires de la Ligue 1, le MC Oran et le Paradou AC, seront appelés à s'extirper de matchs «pièges» en déplacement face respectivement au RA Aïn Defla (Inter-régions) et à l'US Béni-Douala (Amateur). Le CR Belouizdad, lanterne rouge à l'issue de la phase-aller de la Ligue 1, se rendra du côté des Aurès pour défier le CA Batna (DNA) dans un duel indécis et ouvert à tous les pronostics.

Qualifié pour ces 16es de finale sur le terrain du DRB Tadjenanet (2-0), le Chabab aura à coeur de confirmer son redressement en Dame Coupe en attendant d'amorcer sa mission de sauvetage en championnat. La formation du MB Bazer Sakhra (Régionale 2), qualifiée à domicile face au CR Béni Thour (2-2, aux TAB 5-3) sera en appel du côté de la «Coquette» pour affronter l'USM Annaba, actuelle 8e au classement de la Ligue 2.

Le MC Alger, qui compte 8 trophées dans son palmarès, au même titre que l'ESS et l'USMA, effectuera un déplacement à Jijel pour croiser le fer avec le CR Village-Moussa, sociétaire de la division amateur.

Même si le «Doyen» partira largement favori, le CRVM, qui sera certainement soutenu par un large public, va tenter de créer la surprise dans ce qui sera pour lui le match de la saison. La surprenante formation du NC Magra, 3e au classement de la Ligue 2 à l'issue de la phase-aller pour sa première saison dans le deuxième palier, effectuera un déplacement à l'Ouest pour jouer sa qualification sur le terrain de l'US Remchi (DNA).

Les clubs qualifiés pour les 16es de finale de l'épreuve populaire seront complétés jeudi avec le déroulement des rencontres comptant pour la mise à jour des 32es de finale qui concernent les équipes ayant pris part aux deux compétitions africaines interclubs: IB Lakhdaria - JS Saoura (14h00), CS Constantine -RC Bougaâ (17h00), USM Bel-Abbès - MS Cherchell (17h00) et Olympique Akbou -NA Husseïn-Dey (14h00).