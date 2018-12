REAL MADRID Et si Hazard avait déjà signé?

C'est le Daily Star qui affirme que les joueurs de Chelsea seraient persuadés qu'un accord a d'ores et déjà été trouvé avec la direction merengue.

Le Real Madrid attend avec impatience la suite des événements. Après avoir remporté la Coupe du monde des clubs, il s'agit de revenir au premier plan en Liga. Et si des renforts sont attendus en janvier, Eden Hazard lui, aurait déjà trouvé un accord pour l'été prochain. Eden Hazard n'a jamais caché son amour pour le Real Madrid. L'international belge de Chelsea cultive ce sentiment ambivalent puisqu'il affirme à la fois adorer l'idée de jouer un jour pour le Real tout en assumant que rester à Chelsea représenterait une bonne nouvelle. Chouchou du public de Stamford Bridge, l'ancien Lillois n'en reste pas moins un objectif de tout premier ordre pour les dirigeants du Real. Et si les rumeurs l'envoyant dans la capitale espagnole reviennent très régulièrement, cette fois, c'est le Daily Star qui affirme que les joueurs de Chelsea seraient persuadés qu'un accord a d'ores et déjà été trouvé avec la direction merengue. Un accord contractuel pour un départ l'été prochain. Pour plusieurs joueurs des Blues, cela expliquerait qu'à un an et demi de la fin de son contrat il ne soit pas entré en négociation pour prolonger avec le club londonien. Ils seraient également persuadés que ce pré-contrat expliquerait pourquoi il est si serein quand il évoque son avenir au sein du vestiaire. Du côté du Real Madrid, la volonté de renouveler l'effectif est forte.

Les dirigeants sont persuadés que plusieurs éléments n'ont plus assez faim et qu'il faut un changement de génération. Et évidemment, Eden Hazard apporterait un plus non négligeable. Alors qu'il est en fin de contrat en 2020, l'heure du départ a sans doute sonné.