ISLAM SLIMANI, ATTAQUANT DE FENERBAHÇE "J'espère revenir un jour au Sporting"

En raison de ses prestations jugées «médiocres» avec Fenerbahçe, l'attaquant algérien Islam Slimani ne sait plus à quel saint se vouer. Attaqué de toutes parts, par les médias et les spécialistes du football turc, il fait des pieds et des mains et redouble d'efforts dans l'optique de se ressaisir et répondre à ses détracteurs. Dans une interview accordée à la presse portugaise, Slimani s'est remémoré ses années au Sporting CP du Portugal, où il était le chouchou de tous les supporters du club avec des performances qui lui avaient valu d'être courtisé par plusieurs clubs européens. «Faire mon retour au Sporting? Oui, pourquoi pas? Mais en ce moment, j'ai un contrat avec Fenerbahçe. Je vais honorer cet engagement. Nous verrons à la fin de la saison ce qui pourrait arriver. Maintenant, je suis concentré sur Fenerbahçe. Nous verrons... il ne faut jamais dire 'jamais'' dans le football. Bien sûr, un jour, j'espère revenir au Sporting», a déclaré Slimani. L'Algérien, qui suit toujours l'actualité de son ancien club et le championnat portugais, a donné son avis sur son successeur en pointe de l'attaque du Sporting, le Néerlandais Bas Dost: «Mon opinion à son sujet n'a pas changé. Très bon joueur et les statistiques le montrent très bien. J'espère qu'il pourra aider le Sporting à devenir champion.» Les déclarations de «Super Slim» ne sont pas passées inaperçues chez les supporters de son ancienne équipe. Sur les réseaux sociaux, plusieurs sont ceux qui ont insisté auprès de leurs dirigeants pour entamer les négociations avec lui et Leicester City, propriétaire du joueur (il évolue en Turquie sous forme de prêt, Ndlr), pour le récupérer. L'on a estimé, à l'unanimité, qu'il sera d'un grand apport pour la ligne offensive de leur équipe, surtout qu'il connaît bien la maison et l'entourage du club. Les dirigeants portugais avaient déjà l'intention de le récupérer, la saison écoulée, mais les exigences financières des Foxes avaient freiné la transaction. Slimani est à la croisée des chemins et se trouve sous forte pression. Il est obligé de retrouver son niveau au plus vite, puisque plusieurs informations évoquent un mécontentement du sélectionneur national, Djamel Belmadi, par rapport à sa situation. Cela risque même de lui coûter sa place chez les Verts, lors de la prochaine édition de la CAN. Ses prestations avec Fenerbahçe auraient même poussé ses dirigeants à se mettre à la recherche d'un attaquant pour redynamiser leur ligne offensive. Le club turc, selon la presse locale, serait intéressé par l'attaquant italien de l'OGC Nice, Mario Balotelli.