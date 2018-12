QATAR - ALGÉRIE, AUJOURD'HUI À 13H À DOHA Gros morceau pour les locaux

Par Saïd MEKKI -

La sélection nationale des joueurs locaux, renforcée par deux joueurs évoluant à l'étranger, rencontrera cet après-midi (13h00 heure algérienne), l'Equipe nationale du Qatar, à Doha, en match amical à huis clos.

Pour le premier match officiel de la sélection des locaux sous la houlette du sélectionneur Djamel Belmadi, il faut dire que ce sera un match «historique» dans la mesure où c'est la première fois qu'un match amical officiel de l'équipe algérienne est annoncé à huis clos, sans la présence du public et surtout également, de la presse. L'explication à cette option est simple: c'est le sélectionneur du Qatar, l'Espagnol Félix Sanchez, qui a exigé que cette rencontre se joue sans la présence du public et de la presse. Il s'agit de l'avant-dernier test pour le Qatar qui doit affronter l'Iran le 31 décembre, avant la coupe d'Asie des nations prévue du 5 janvier au 1er février. En d'autres termes, le coach espagnol du Qatar veut cacher ses options tactiques et techniques aux différents concurrents à la phase finale de la coupe d'Asie, des nations qui débutera le 5 janvier prochain aux Emirats arabes unis. Le Qatar se trouve en effet d'une part, dans le groupe «E» en compagnie de l'Arabie saoudite, du Liban, et de la Corée du Nord, d'autre part, il est important de signaler qu'à l'issue de ce match amical, on ne pourrait faire d'analyse et on se contentera uniquement des déclarations des sélectionneurs et des joueurs. Ça serait donc un match important pour les sélectionneurs des deux équipes ainsi que pour les joueurs qui tenteront d'arracher une place avec la sélection nationale fanion. D'ailleurs, le sélectionneur des Verts et ex-sélectionneur du Qatar, retrouvera ses mêmes joueurs qataris qu'il a drivés, avant de rejoindre l'équipe d'Algérie. Il connaît bien donc, cette formation qatarie et il sait très bien qu'elle est supérieure à celle qu'il mène aujourd'hui. Encore faut-il bien préciser que le Qatar de ces dernières années est bien différent de celui des années 70 où l'Algérie pouvait le battre sur des scores lourds. Le football qatari a beaucoup progressé, contrairement au nôtre. En tout cas, ce match amical est important pour le choix des joueurs et des tactiques qu'ils pourront adopter. Pour les joueurs de Belmadi, il s'agit de montrer ce dont ils sont capables pour avoir la confiance du sélectionneur en vue d'une éventuelle convocation chez les A. «Le Qatar est en train de préparer la Coupe d'Asie des nations, ils sont sur une série de très bons matchs. C'est une équipe de qualité. Ça va être un très bon test pour nos joueurs, une bonne opportunité de pouvoir démontrer leurs qualités et une opportunité pour moi aussi de voir à ce niveau ce qu'ils sont capables de faire», a indiqué Belmadi dans un entretien vidéo diffusé samedi en fin de soirée sur le site officiel de la EAF.



De 2015 à 2018

Au passage, il est utile de rappeler que, l'Algérie et le Qatar se sont déjà rencontrés le 26 mars 2015 où le Qatar était alors dirigé par le même Djamel Belmadi qui a battu sur le même stade de cet après-midi, Abdellah Bin Khalifa, la sélection algérienne drivée par le Français Christian Gourcuff (1-0). L'unique but de la partie a été marqué par Ali Saâd à la demi-heure du jeu. La sélection «A» algérienne avec les Mahrez, Taïder, Bentaleb, R. Ghezzal, Belfodil, Brahimi, Slimani et autres ont bien raté leur match face aux Qataris. Aujourd'hui, seul Belaïli était présent lors du match de 2015. A ce moment-là, il n'était que remplaçant: aujourd'hui, c'est un «cadre» qui aide les jeunes à se familiariser avec la sélection algérienne. Côté qatari, on citera le nom de ce joueur né et formé en France alors qu'il est d'origine algéro-marocaine. Il s'agit du milieu de terrain Karim Boudiaf. En 2010 lorsque Yebda, Ziani, Belhadj et Matmour faisaient des merveilles chez les Verts, Saâdane ne s'intéressait pas à Boudiaf qui avait même joué avec le fils de Rabah Madjer au Qatar. Voyant le Mondial qatari à l'horizon, Boudiaf ne réfléchit pas à deux fois pour une naturalisation et le voilà qatari. Il est en sélection du Qatar depuis 2013.



Les Qataris, c'est du solide

Et justement, question préparation, le Qatar est entré en stage, il y a une semaine environ avec pas moins de 27 joueurs. Ce qui explique pourquoi le sélectionneur espagnol de cette équipe qatari multiplie les matchs amicaux pour faire un choix le plus juste et le plus judicieux afin de bien aborder la coupe d'Asie. C'est pourquoi depuis le début de ce dernier stage, le Qatar a déjà battu en amical, dimanche dernier la Jordanie (2-0) à Doha avant de jouer, hier, son deuxième match amical toujours à Doha face au Kirghistan. Aujourd'hui, c'est au tour de la sélection algérienne des locaux renforcée par l'attaquant Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar) et le milieu offensif Youcef Belaïli (ES Tunis/ Tunisie) d'être le sparring-partner de l'équipe du Qatar. Ensuite, les Qataris joueront leur dernier match amical le 2 janvier prochain face à l'Iran, avant de s'envoler en direction des Emirats pour disputer la phase finale de la coupe d'Asie. Avec ce nombre de matchs amicaux juste pour cette semaine, il est certain que le sélectionneur du Qatar va procéder à des changements dans son «onze» rentrant, pour «simuler» les matchs dans la même tranche de jours (48 heures) chaque match en phase de poules. Un turn over est donc obligatoire pour permettre à des joueurs de récupérer entre les matchs. Le tout pour bien préparer l'équipe à la phase finale de la coupe d'Asie. Quant à Belmadi, c'est surtout pour voir les «jeunes» Algériens à l'oeuvre pour une éventuelle convocation chez les A.