32ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE Le NAHD, le CSC et l'USMBA passent, la JSS trépasse

Le CS Constantine et l'USM Bel Abbès, deux pensionnaires de Ligue 1, ont composté leur billet pour les 16es de finale de la coupe d'Algérie, en battant respectivement le RC Bougaâ (3-1) et le MS Cherchell (2-0), en 32es de finale disputé jeudi. En 16es de finale prévues lundi, le CS Constantine ira défier l'IB Lakhdaria, alors que l'USM Bel Abbès se déplacera au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour y affronter l'USM Alger, dans une affiche qui promet beaucoup pour les amateurs des deux clubs de Ligue 1. Un peu plus tôt, le NA Husseïn-Dey et l'IB Lakhdaria avaient composté leur billet pour les 16es de finale après avoir éliminé respectivement l'O Akbou (2-0) et la JS Saoura (0-0, 4-3 aux TAB). Les rencontres des 16es de finale de la coupe d'Algérie ont débuté hier et se poursuivront jusqu'au mardi 1er janvier 2019.