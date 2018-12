ATLETICO MADRID Hernandez répond pour son avenir

Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, prêt à payer sa clause libératoire fixée à 80 millions d'euros, le défenseur polyvalent Lucas Hernandez ne devrait finalement pas quitter l'Atletico Madrid cet hiver. Lors d'un entretien accordé au quotidien Le Figaro, l'international tricolore a évoqué son avenir. «Je suis très bien à Madrid et en Espagne, où tout le monde me fait confiance depuis longtemps. Mais, dans le football, il y a beaucoup de sollicitations, et je devrai peser à chaque fois le pour et le contre afin de prendre la meilleure décision possible pour moi, ma famille et la suite de ma carrière. Je suis bien ici, à Madrid, mais si je dois partir demain parce qu'un projet m'intéresse, j'y penserai», a répondu Hernandez. Pour rappel, le Bayern aurait dans l'idée de boucler ce transfert l'été prochain.