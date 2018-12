FC BARCELONE Messi répond à Ronaldo

Dans un entretien accordé début décembre à la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo a demandé à Lionel Messi de rejoindre le Calcio pour se frotter à d'autres défenseurs. La réponse de Messi met tout le monde d'accord. «Je souhaiterais qu'il vienne se frotter à la Serie A et tente de relever le défi, comme moi», expliquait CR7 au journal italien. «Je suis sorti de ma zone de confort pour relever un nouveau défi en Italie. J'ai joué au Portugal, en Angleterre, en Espagne et en Italie, alors que Messi n'a joué qu'en Espagne. Mais s'il est heureux à Barcelone, je le respecte, c'est un joueur fantastique et un bon gars». Interrogé à ce propos par Marca, Lionel Messi a donné une réponse claire. Pour lui, pas question de quitter Barcelone: «Je suis dans la meilleure équipe du monde. Mes challenges sont renouvelés chaque année. Je n'ai pas besoin de changer de championnat ou d'équipe pour me fixer de nouveaux objectifs. Je suis à la maison et je n'ai pas besoin de changement.» Du coup, il n'y a qu'en Ligue des Champions qu'on pourrait revoir les deux rivaux s'affronter à nouveau. Ronaldo devra éliminer l'Atletico Madrid tandis que la Pulga devra passer au travers de l'Olympique Lyonnais, qui a fait trembler Manchester City, avant que les chemins de la Juve et du Barça ne se croisent. L'Argentin est d'ailleurs revenu sur ce duel à distance qu'il avait avec le Portugais: «Avec Cristiano, la rivalité était saine et c'était bien pour les supporters.» Enfin, Leo Messi a aussi évoqué le classement du Ballon d'or. Le N°10 du Barça a terminé à la 5e position de ce classement tout en étant le joueur qui a inscrit le plus de buts, réalisé le plus de passes décisives, réussi le plus de dribbles, créé le plus d'occasions, marqué le plus de coups-francs et réussi le plus de passes clés par match sur l'année 2018. «Quand j'ai entendu les nominés pour le Ballon d'or, je savais que je n'étais pas dans la course pour le gagner», a-t-il toutefois avoué avec humilité.