MANCHESTER UNITED Pogba: un discours qui fait le buzz

Auteur d'un doublé face à Huddersfield (3-1) mercredi en Premier League, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a réalisé une superbe performance. Avant la partie, l'international français s'est comporté comme un capitaine pour son équipe, en réalisant un discours fort dans le tunnel menant à la pelouse. «Quand on y va, on y va! En pressant les premiers.

Si on perd le ballon, on continue. Maintenant, on est à la maison. On est à la maison! Pareil, pareil, pareil! On y va fort, on commence fort», a lancé Pogba à ses coéquipiers dans une vidéo qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Comme avec l'équipe de France au Mondial 2018, le Mancunien montre sa capacité à être un leader.