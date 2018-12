SCHALKE Bentaleb sur le départ?

D'après les informations de Bild, les francophones de Schalke poseraient des problèmes dans le vestiaire. Il se pourrait que certains soient cédés, cet hiver. Les joueurs de Domenico Tedesco n'ont gagné que cinq rencontres, pour neuf défaites et trois petits nuls, encaissant déjà 24 buts depuis le début de la saison en cours. Il est reproché aux francophones d'avoir créé un sous-groupe dans le vestiaire, ressemblant à un clan. Selon les informations de Bild, ce sont les joueurs qui parlent français qui sont ciblés. On en compte quelques-uns dans l'effectif de Tedesco, puisque Amine Harit, Nabil Bentaleb, Salif Sané, Benjamin Stambouli et Hamza Mendyl font partie des francophones.