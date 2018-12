USM ALGER Sifour prolonge jusqu'en 2022

Le jeune gardien de but de l'USM Alger, Abdelmoumen Sifour, a prolongé son contrat jusqu'en 2022, un contrat qui devait expirer en juin 2019. Abdelmoumen Sifour, international des U21, s'entraîne depuis plusieurs mois avec l'équipe seniors. Par ailleurs, le défenseur latéral droit, Mehdi Benchikhoune, a été prêté pour une période de 6 mois à la formation du WA Tlemcen, afin d'avoir plus de temps de jeu et reviendra à l'USMA en juin 2019. Il s'ajoute à la liste des joueurs prêtés en ce mercato d'hiver, à l'image de Aymen Mahious, à l'AS Ain Mlila, pour la même période.