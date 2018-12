A QUELQUES JOURS DE LA REPRISE DU CHAMPIONNAT La JS Kabylie fin prête

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris ne veulent rien laisser au hasard

La JS Kabylie s'apprête à se lancer dans la deuxième phase du championnat avec l'objectif d'arracher, au bout du compte, une place qualificative pour une compétition africaine la saison prochaine.

Ayant terminé la phase-aller à la seconde place du classement général, les jeunes Canaris n'ont qu'à maintenir la cadence, eux qui ont largement les capacités de le faire, de par les avis unanimes. Le défi de se maintenir dans le peloton est, selon la direction, les joueurs et les observateurs, à leur portée, d'autant plus que les Canaris ont bénéficié d'un stage hivernal de haute qualité au Maroc. Les préparatifs effectués par le techniciens français, Franck Dumas, sont en bonne voie et montrent déjà des signes d'une bonne forme. En effet, après une élimination amère et inattendue en coupe d'Algérie face à une «modeste» équipe de Ghriss, les Jaune et Vert ont vite retrouvé le chemin des entraînements avec un moral qui est remonté grâce à un travail technique de bonne facture. Le résultat de la dernière joute amicale avec le RC Kouba (4-0) vient le démontrer. L'attaque des Canaris a inscrit quatre buts dans les filets adverses, affichant, ainsi, ses capacités à remporter des victoires. Mention spéciale pour l'attaquant Hamroune, auteur d'un triplé. L'autre but de la rencontre a été l'oeuvre de Benyoucef. Du côté de la direction, ce sont également la satisfaction et l'optimisme qui se dégagent. La préparation s'est déroulée dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, de l'avis de beaucoup, il y a longtemps que les Canaris n'ont pas bénéficié de conditions aussi bonnes, ce qui laisse entrevoir une seconde partie de la saison réussie. C'est l'optimisme même du côté de la barre technique dirigée par le coach Dumas, qui a été entendu sur toutes ses doléances, surtout concernant les recrutements. La direction a mis à sa disposition, comme il l'a demandé, des recrues pour le compartiment offensif et le milieu de terrain. Ce week-end donc, les Canaris reprendront la compétition à Béchar, en allant affronter la JS Saoura. La rencontre, programmée vendredi prochain à 18h, revêt une grande importance pour les deux équipes. Le résultat de la reprise sera prépondérant pour la suite de la compétition, car, en cas de victoire des locaux, les trois points leur permettraient de rejoindre leurs adversaires du jour au classement général. La «bataille» pour la deuxième place s'annonce déjà rude entre la JSK, la JSS, le NAHD et l'ESS. Chez les supporters, l'ambiance sera de retour sur les gradins du stade du 1er-Novembre dès le retour de leur équipe. De ce côté-là, l'on espère que la sérénité sera de mise et que leur équipe ne subira pas les injustices qui ont contraint le président Chérif Mellal à descendre dans l'arène pour défendre son équipe. Tout le monde se souvient des reports de matchs injustifiés et injustifiables, qui ont causé la baisse de régime des joueurs, avec ses conséquences. Des rencontres perdues à domicile et une guerre de déclarations entre le président de la JSK et celui de la LFP, Abdelkrim Medouar. Désormais, le mot d'ordre semble être «silence, ici on travaille». La preuve en est, la direction n'a pas jugé utile de commenter la sortie du dirigeant du MCA, Djamel Rachedi ni de sa mise au point, se suffisant d'annoncer le dépôt d'une plainte. Cette méthode est partagée par une grande partie des supporters.