USM BEL ABBÈS Zouari libéré, Lamara maintenu

Par Mohamed BENHAMLA -

Le wali de Sidi Bel Abbès, Ahmed Saci Abdelhafidh, a appelé les hommes d'affaires de la wilaya à aider l'USMBA à régler la crise financière qu'il traverse

L'entraîneur de l'USM Bel Abbès, Yopucef Bouzidi, a décidé de jeter l'éponge après l'élimination de son équipe en coupe de la CAF. Cependant, les responsables du club de la Mékerra ne perdent pas espoir de le convaincre de revenir sur sa décision, comme l'a fait savoir, hier matin, le porte-parole du club, Djamel Mansouri. «Après le boycott de quelques joueurs et la décision prise par d'autres de quitter l'équipe, le coach a annoncé qu'il est démissionnaire. Nous l'avons sollicité pour revenir sur sa décision et nous restons optimistes dans ce sens», a rassuré le responsable en question dans une déclaration accordée à la Radio nationale. Il a annoncé, par ailleurs, que l'attaquant Abdelkrim Zouari a reçu sa lettre de libération et qu'il est proche de s'engager avec le CRB. «La direction lui devait sept mensualités, et il s'est désisté sur deux pour recevoir sa lettre de libération. A ma connaissance, il va signer dans les heures à venir avec le CRB», dit-il. Concernant le latéral gauche, Nabil Lamara, Mansouri a affirmé que le joueur n'ira nulle part. «Avant son déplacement au Qatar avec l'EN A', il nous a fait savoir que si la direction lui verse son argent, il continuera avec l'équipe. Chose faite et Lamara n'ira nulle part. Si la direction du MCA veut l'engager, elle n'a qu'à prendre attache avec nous pour négocier», affirme-t-il. Sur un autre volet, le wali de Sidi Bel Abbès, Ahmed Saci Abdelhafidh, a appelé les hommes d'affaires de la wilaya à aider l'USMBA à régler la crise financière qu'il traverse, affectant sérieusement ses résultats aux compétitions continentales et nationales. Cela s'est passé lors d'une réunion tenue au siège de la wilaya, en présence de 12 opérateurs économiques locaux.3 «Votre aide et votre soutien permettront de relever le niveau des ambitions des joueurs, des responsables et des supporters afin que le club retrouve sa place d'antan et le chemin du succès et de la victoire», a souligné le wali. M. B.