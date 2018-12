PREMIÈRE SORTIE DES LOCAUX AVEC BELMADI FACE AU QATAR Une prestation rassurante

Par Saïd MEKKI -

La sélection nationale des joueurs locaux (A'), renforcée par Baghdad Bounedjah d'Al-Sadd du Qatar et Youcef Belaïli de l'ES Tunis, s'est imposée face à l'équipe première du Qatar par la plus petite des marges (1-0), jeudi à Doha.

Avant le match amical de jeudi dernier à Doha, on n'avait pas donné cher de la peau de notre sélection nationale des joueurs locaux, renforcée par deux joueurs évoluant à l'étranger, face à ces Qataris très expérimentés. Mais sur le terrain, les joueurs choisis par Djamel Belmadi ont bel et bien damé le pion aux joueurs qataris du coach espagnol, Sanchez. En effet, la sélection nationale des joueurs locaux (A') renforcée par Baghdad Bounedjah d'Al-Sadd du Qatar et Youcef Belaïli de l'ES Tunis, s'est imposée face à l'équipe première du Qatar par la plus petite des marges. L'unique but de cette joute amicale, disputée à huis clos, a été inscrit par l'inévitable buteur Bounedjah sur une passe décisive de Belaïli (54'). Ce qui montre bien que le choix de ces deux éléments à vocation offensive par le coach Belmadi a été très judicieux. En première mi-temps, l'arbitre de la partie n'a pas sifflé un penalty évident, suite à une faute de main dans la surface de réparation commise par le Franco-Algérien, Karim Boudiaf, le capitaine du Qatar.



Tout le monde a eu sa chance

Par ailleurs, il faut noter que Belmadi avait bien annoncé avant le déplacement au Qatar que son choix de réduire le nombre de joueurs sélectionnés de 23 à simplement 18 est motivé par le fait qu'il veut voir tous les joueurs. Jeudi dernier, le coach des Verts a effectué 5 changements à 25 minutes de la fin de la partie. C'est, donc, une très bonne opportunité pour voir les capacités des joueurs alignés, dans la perspective de les intégrer éventuellement dans l'équipe première. Ainsi, Helaïmia a remplacé Loucif, Lamara a remplacé Chetti, Bourdim a pris la place de Benkhemassa, Benguit celle de Boudaoui et enfin Gacha a remplacé Belaïli. Les cinq joueurs ont fait leur rentrée au même moment, soit à 25 minutes avant la fin de la partie.

Il ne restait plus que le gardien de but Salhi, que Belmadi connaît déjà, et l'attaquant du Paradou AC et actuel meilleur buteur du championnat, Zakaria Naïdji, blessé.

Nul doute que la prestation des joueurs locaux a été positive, non seulement dans le score, mais aussi sur le plan de l'évolution d'autant plus que cela s'est fait face à des joueurs qataris ayant joué beaucoup de matchs ensemble, contrairement aux joueurs choisis par Belmadi, dont c'est d'ailleurs le premier match avec cette sélection A'. Retrouver donc un ou plusieurs de ces joueurs locaux dans les prochains rendez-vous des Verts face à la Gambie pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 où lAlgérie est déjà qualifiée, sans oublier la phase finale justement de cette compétition continentale.



Revalorisation du joueur local

De plus, cette première apparition des locaux sous les ordres de Belmadi, la troisième durant cette année 2018 après les deux premières face au Rwanda et à l'Arabie saoudite, est de bon augure pour une qualification au prochain championnat d'Afrique de cette catégorie. Et dans cet ordre d'idées, il est important de rappeler que l'Ethiopie accueillera le prochain tournoi du championnat d'Afrique des nations (CHAN-2020). En effet, au début du mois de février dernier, le président de la Fédération éthiopienne de football, Juneidi Basha, a reçu le flambeau des mains du président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad après la finale du CHAN-2018 au Maroc, remportée justement par le pays organisateur face au Nigeria. Les joueurs locaux choisis par Belmadi montrent si besoin est, qu'en dépit d'un championnat d'Algérie qui a bien régressé, ils ont bien des capacités à faire valoir et pourquoi pas une place à se frayer vers la sélection A, en phase de reconstruction, faut-il bien le faire remarquer, au passage.