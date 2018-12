16ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGERIE L'ASAM cinquième club de l'élite éliminé

L'AS Aïn M'lila est le 5e club de Ligue 1 à quitter précocement la coupe d'Algérie, après sa défaite contre la JSM Béjaïa (1-2). L'ASAM, contrainte de recevoir au stade du 1er-Novembre de Batna plutôt que dans son antre de Demane Debbih, emboîte ainsi le pas à la JS Saoura, la JS Kabylie, l'Olympique de Médéa et le DRB Tadjenanet, qui eux ont été sortis dès les 32es de finale. Même si elle évolue en Ligue 2, la JSMB a tenu le bon bout dès l'entame de cette rencontre, ouvrant le score dès la 29' par Khezri, avant de réagir positivement après l'égalisation de Si-Ammar, puisqu'elle n'a pas mis longtemps avant de reprendre l'avantage au score, grâce à Oualali (90'). La qualification de l'USM Annaba a été encore plus nette contre la modeste formation du MB Bazer Sakhra, qu'il a assez facilement dominé (3-0), grâce aux réalisations de Zouani (3'), El Ghomari (52') et Hernanes (90'). De son côté, le MC Oran a éprouvé un peu plus de difficultés contre le RA Aïn Defla, car malgré son appartenance à l'élite du football national, il a difficilement pris le dessus (1-2). Certes, les gars d'El Hamri avaient bien démarré ce match, en menant (2-0) grâce à Bettoumi (7') et Boudebouda (13'), mais la suite a été nettement moins bonne, puisque leur relâchement a permis à l'équipe locale de revenir à la 69', grâce à Mekkioui

(1-2), avant de leur donner de sérieuses frayeurs, jusqu'au coup de sifflet final. Toujours à l'Ouest, le derby de Mascara, entre le SA Mohammadia et l'ARB Ghriss a été âprement disputé, et il a fallu attendre la 57' pour voir Benhamou offrir la qualification au SAM (1-0). Le match CR Bouguirat - CRB Kaïs a été tout aussi disputé, comme en témoigne le score de parité (1-1), qui était resté inchangé même après prolongations. Il a donc fallu recourir à la séance de tirs au but pour départager les deux clubs, et la chance a finalement souri au CR Bouguirat, qui l'a emporté (4-2). Même cas de figure dans le dernier match inscrit au programme de ce vendredi, puisque le WA Tlemcen (Ligue 2) et le CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1) n'ont pu se départager, même après prolongations, le score étant resté à zéro partout jusqu'à la fin des 120 minutes. Il a donc fallu recourir aux tirs au but, là-encore, pour départager les deux clubs et ce sont les Criquets du CABBA qui ont été les heureux élus, avec cinq penalties transformés contre seulement quatre pour le WAT.