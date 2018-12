2E TOURNOI INTERNATIONAL DE KARATE-DO Plus de 600 athlètes au rendez-vous

Le coup d'envoi du 2e tournoi international de karaté-do de Mila a été donné vendredi depuis la salle omnisports (OMS) Abderrahmane-Tayeb avec la participation de plus de 600 athlètes. Ce rendez-vous sportif regroupe 80 clubs venus de 24 wilayas aux côtés de trois autres formations sportives conviées de Tunisie, Libye et France. Ce tournoi international, organisé par la ligue locale de karaté-do en coordination avec la direction locale de la jeunesse et des sports et la Fédération algérienne de karaté (FAK), concerne les catégories cadets et juniors (filles et garçons) en kata et kumité individuel.