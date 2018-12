BASKET-BALL : CHAMPIONNAT DE NATIONALE 1 DE BASKET-BALL Premier faux pas pour le duo de tête

Le NA Hussein-Dey et l'IR Bordj Bou Arréridj ont essuyé leur premier revers de la saison. Les deux coleaders ont été battus, respectivement, par le WO Boufarik et le NB Staouéli, vendredi, à l'occasion de la 8e journée du Championnat national de basketball, Nationale 1. C'est la fin de série d'invincibilité pour le duo de tête. Le NA Hussein Dey et l'IR Bordj Bou Arréridj ont réussi à enchaîner sept victoires de suite avant de connaître leur première défaite cette saison. Les Sang et Or ont été battus par le WO Boufarik (68-63), alors que les Bordjiens ont été dominés par le NB Staouéli (72-58). De son côté, le GS Pétroliers a réussi à mettre fin à sa mauvaise série de 3 défaites consécutives. Le champion d'Algérie en titre a renoué avec le succès en atomisant l'USM Blida (109-52).