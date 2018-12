CHAMPIONNAT REGIONAL DE NATATION (BENJAMINS ET POUSSINS) Début des épreuves à Tissemsilt

Les compétitions de la première édition du championnat régional de natation des catégories benjamins et poussins (garçons et filles) ont débuté, vendredi, au niveau de la piscine semi-olympique de la ville de Tissemsilt. Cette manifestation, initiée par la ligue de wilaya de natation en collaboration avec le DJS local, les offices de l'OPOW de Tissemsilt et l'ODEJ, enregistre la participation de plus de 150 nageurs venus des wilayas de Tissemsilt, Chlef, Aïn Defla, Tipasa, Médéa, Djelfa, M'sila, Relizane et Blida. Cette compétition sportive de deux jours permettra aux spécialistes de la Fédération algérienne de natation de détecter les meilleurs nageurs locaux et de promouvoir, entre autres, la pratique de ce sport au niveau de la wilaya. Ce tournoi donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive 2018-2019 pour la ligue de wilaya de natation de Tissemsilt.