HANDBALL : CHAMPIONNAT ARABE La JSE Skikda termine à la 7e place

La JSE Skikda a pris la 7e place au Championnat arabe de handball (messieurs), après sa victoire contre les Tunisiens du Sporting Moknine 33-25 (mi-temps 16-14), en match de classement disputé vendredi à Sfax (Tunisie). Le représentant algérien avait commencé par viser la 5e place, lors d'un premier match de classement disputé jeudi, mais il s'était incliné devant les Koweïtiens d'El-Koweït sur le score de 19-20. Un revers qui ne lui ouvrait plus droit qu'à la 7e ou la 8e place, mais il s'est plus ou moins bien ressaisi, en battant les Tunisiens du Sporting de Moknine. La finale de la compétition opposera deux clubs tunisiens, l'Espérance de Tunis et le CS Sakiet Ezzit, alors que le match de classement pour la 3e place mettra aux prises les Qataris d'Al-Arabi et les Koweïtiens d'Al-Salamya.