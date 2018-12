LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE Programme du CSC et de la JSS

Programme des matchs du CS Constantine et de la JS Saoura en phase de poules de la Ligue des champions à l'issue du tirage au sort effectué vendredi au Caire. A signaler que deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale



Groupe 3:



-1re Journée: (11-13 janvier 2019)

Club Africain (TUN) - CS Constantine (ALG)



·2e Journée: (18-20 janvier 2019)

CS Constantine (ALG)- TP Mazembe (RDC)



·3e Journée: (1-3 février 2019)

Al Ismaily SC (EGY)- CS Constantine (ALG)



·4e Journée: (12-13 février 2019)

CS Constantine (ALG)- Al Ismaily SC (EGY)



·5e Journée: (8-10 mars 2019)

CS Constantinois (ALG) -Club Africain (TUN)



·6e Journée: (15-17 mars 2019)

TP Mazembe (RDC)- CS Constantine (ALG)



Groupe 4:



·1re Journée: (11-13 janvier 2019)

Simba FC (TAN)- JS Saoura (ALG)



·2e journée: (18-20 janvier 2019)

JS Saoura (ALG)- Al Ahly (EGY)



·3e Journée: (1-3 février 2019)

AS Vita Club (RDC)- JS Saoura (ALG)



·4e Journée: (12-13 février 2019)

JS Saoura (ALG)- AS Vita Club (RDC)



·5e Journée: (8-10 mars 2019)

JS Saoura (ALG)- Simba (TAN)



·6e Journée: (15-17 mars 2019)

Al Ahly (EGY) - JS Saoura (ALG)