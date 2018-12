MILAN AC La piste Jardim

Sixième de Serie A, le Milan AC reste sur quatre matchs sans victoire en championnat et une élimination dès la phase de poules de la Ligue Europa. Logiquement, l'entraîneur Gennaro Gattuso est menacé et plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer. Après Arsène Wenger, Roberto Donadoni, Antonio Conte et Leonardo, c'est le nom de Leonardo Jardim qui est cité par la presse italienne. Selon le Corriere della Sera, le technicien portugais, libre depuis son départ de l'AS Monaco, figure sur la short-list des dirigeants lombards.