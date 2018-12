PSG Des discussions pour Isco

A la recherche d'au moins un milieu de terrain cet hiver, le PSG discute avec Isco. Selon les informations du média spécialisé Paris United, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a rencontré jeudi le père et agent du Madrilène, qui souhaite quitter le Real Madrid. Alors que des contacts existent aussi avec le FC Barcelone, la Juventus, Manchester United et Chelsea, la destination privilégiée par l'international espagnol serait le PSG, toujours d'après la même source. Faut-il donc croire à une arrivée d'Isco en janvier à Paris? Pour le moment, l'opération semble irréalisable. Sa clause libératoire est fixée à 700 millions d'euros et il est difficile d'imaginer le Real faire une fleur au PSG. Récemment, la presse italienne évoquait d'ailleurs un chèque de 100 millions d'euros réclamé par la Casa Blanca.

A l'heure actuelle, avec la menace du fair-play financier, Paris ne peut sortir une telle somme. Surtout qu'un milieu défensif est aussi attendu.