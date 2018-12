RC LENS Mesloub joueur de l'année

L'international algérien du RC Lens, Walid Mesloub, vient d'être choisi Joueur de l'année des Sang et Or par la rédaction de La Voie du Nord. L'Algérien de 33 ans s'est imposé comme le véritable homme fort des Lensois depuis son arrivé en janvier dernier.

Son coach, Philippe Montanier, a déclaré à son sujet: «Walid a un rôle prépondérant dans notre animation offensive et dans notre maîtrise collective. C'est lui, très souvent, qui assure le liant entre la défense, le milieu et l'attaque. Et quand il a des jambes, il est capable de participer au pressing et d'apporter sa science de la passe et du placement.» Pour sa part, le joueur algérien dira au sujet de sa forme du moment et de son avenir: «Je me sens encore très frais. Quand je me lève le matin, je n'ai pas mal au dos ou aux jambes. Le fait de ne pas avoir fait de centre de formation joue peut-être. Je ne compte pas m'arrêter tout de suite, en tout cas. J'ai encore envie de surprendre les gens.». Le capitaine lensois a ajouté: «Est-ce que Lens sera mon dernier club? Je ne sais pas. Je veux surtout atteindre les objectifs de cette saison et on verra ce qui se passe ensuite. Mais ça peut l'être, car je me sens bien ici. J'aime la mission d'encadrer tous ces jeunes.» Enfin, concernant sa première sélection en 2010 avec les Verts, Mesloub dira: «Je venais de perdre mes parents. C'était une grande émotion. J'avais la sensation d'avoir fait le job.»