COUPE DE LA CAF Jouable pour le NAHD

Par Mohamed BOUFATAH -

Le représentant algérien en Coupe de la CAF, le NA Hussein-Dey, est fixé sur son adversaire dans les 16es de finale bis de la compétition. Il s'agira du Ahly Benghazi, éliminé des 16es de la Ligue des champions. Et puisque les rencontres internationales ne sont pas programmées en Libye, le match-aller aura lieu en Egypte ou en Tunisie, les 11 et 13 janvier 2019, alors que la manche-retour se déroulera au stade du 5-Juillet d'Alger entre le 18 et le 20 du même mois.