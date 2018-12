STADE RENNAIS Bensebaïni entre la Liga et la Championship

Par Mohamed BOUFATAH -

A l'approche de l'ouverture du mercato d'hiver, le dossier du défenseur algérien, Ramy Bensebaïni, est d'actualité du côté de Stade Rennais. Donné partant l'été dernier, où il avait des touches émanant de l'Espagne et de l'Angleterre, l'international des Verts a du rester puisque ces pistes n'ont pas aboutit. Et voilà que ce dossier est relancé, surtout que son entraîneur l'a mis sur la liste des joueurs libérables. Une décision, qui a surpris plus d'un du moment que Bensebaïni enchaîne les bonnes prestations malgré son positionnement sur le flanc gauche de l'arrière garde. Olivier Letang, son président, n'est pas contre l'idée dans le cas où des offres concrètes parviendraient. Selon la presse française, Bensebaini est dans le viseur de clubs de la Liga espagnols ainsi que de la Championship (Ligue 2 anglaise).