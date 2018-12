RIYAD MAHREZ, JOUEUR DE MANCHESTER CITY "Je peux faire mieux"

Mahrez ne baisse pas les bras

Même s'il n'est pas régulièrement titulaire, faisant face à une rude concurrence de la part de Raheem Sterling et Leroy Sané, Mahrez prend le bon côté des choses, estimant que cela ne peut que l'aider à montrer ses qualités.

Son transfert de Leicester City vers Manchester City avait défrayé les chroniques en Angleterre, l'été dernier. Lui, c'est Riyad Mahrez, qui demeure l'une des solutions efficaces de Pepe Guardiola, d'autant qu'il (Mahrez) répond présent pratiquement chaque fois qu'on lui fait appel. Au micro de RMC Sport, l'international algérien est revenu sur ses débuts avec les Citizens ainsi que ses ambitions pour l'avenir. Certes, il n'est pas régulièrement titulaire, faisant face à une rude concurrence de la part de Raheem Sterling et Leroy Sané, mais Mahrez prend le bon côté des choses. Il estime que cela ne peut que l'aider à montrer ses qualités et ne pas rester sur ses acquis. «Le coach il fait beaucoup tourner l'effectif. Des fois à la forme du moment où par rapport à l'adversaire et les stats. La concurrence ne peut que faire du bien. Quand vous n'avez pas de concurrence, vous restez sur vos acquis, et cela risque de vous jouer un mauvais tour lors des matchs suivants», dit-il, tout confiant pour la suite. Revenant sur ses premiers pas avec les Citizens, il dira: «Mes premiers mois à City? Ça va, je peux mieux faire. Que je sois titulaire ou pas, le plus important ce sont les statistiques. Dans l'ensemble, tout va bien pour moi. Je fais beaucoup d'autocritique. Quand je sens que ne suis pas bon, j'essaye de m'améliorer». Et d'ajouter: «Il est vrai que je dois plus tenter. Des fois, je dois être plus spontané. A Leicester, c'était moi qui devais faire la différence, alors qu'ici, il y a beaucoup de joueurs qui le font. A Manchester City, on ne joue pas à 50%, puisqu'on a tout le temps la pression. On essaye, donc, de gagner tous les matchs. Le coach Guardiola a gagné des titres 3 années de suite et il sait comme c'est difficile de se maintenir sur la même dynamique. Il nous pousse tous les jours et c'est ce qui nous fait progresser, car en football, ça va vite.» Jeudi prochain, l'Etihad Stadium abritera le choc de la Premier League entre Manchester City et le leader incontesté du championnat, Liverpool. Pour Mahrez, ce match sera très difficile, mais loin d'être décisif, comme veulent le faire croire certains, d'autant plus qu'il reste encore plusieurs et qu'il restera beaucoup de matchs à jouer. «Le match face à Liverpool ne sera pas décisif. Nous aurons plusieurs autres matchs à disputer après. Mais les trois points seront primordiaux pour nous pour rester collés à la tête du classement. Ça va être un très bon match à jouer. Au match-aller, j'avais raté le penalty. C'était de ma faute, car, je n'ai pas tiré comme j'avais l'habitude de le faire. Mais je n'ai aucun regret, puisque cela fait partie du jeu. C'est le football. Si l'occasion se présente une nouvelle fois, je le ferai et ça ira dedans», a-t-il déclaré. M. B.