AFFIRMANT QUE L'EN ALGÉRIENNE PROGRESSE Halilhodzic encense Belmadi

Par Mohamed BENHAMLA -

Belmadi fait l'unanimité

A vrai dire, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, fait l'unanimité, et tout le monde affirme que son travail avec les Verts finira par porter ses fruits.

Le dernier à l'encenser n'est autre que l'ancien sélectionneur national, le Bosnien Vahid Halilhdozic, qui s'est dit «content» du retour des Verts sur le plan continental, après des années de calvaire. Dans une interview accordée à nos confrères de Le Buteur, celui qui a conduit l'EN algérienne en 8es de finale du Mondial 2014 dira: «Je peux dire déjà que Belmadi est en train de réaliser du bon travail, car depuis qu'il est arrivé, il y a des choses qui progressent. Franchement, après deux ou trois ans de calvaire, je suis très content de revoir l'Algérie revenir à ce niveau continental avec Belmadi.» Celui qui dirige actuellement la barre technique du FC Nantes a appelé les Algériens à laisser Belmadi travailler et ne surtout pas exercer de pression sur lui, puisque cela risque de lui jouer un mauvais tour. «Je crois qu'il faut éviter de mettre trop de pression sur les joueurs. En Algérie, vous avez toujours ce sentiment d'être les meilleurs partout (rires), mais il n'y a que le travail et l'humilité qui paient, tout se joue sur le terrain, alors il faut laisser Belmadi travailler dans le calme et la discrétion, car ce n'est jamais facile d'assumer ce rôle de favori dans une compétition comme une coupe d'Afrique. Il y a tout de même pas mal de belles équipes qui peuvent concurrencer l'Algérie», ajoute-t-il. Sous les commandes de Belmadi, la sélection algérienne est parvenue à se qualifier à la phase finale de la CAN-2019, avant même la fin des éliminatoires, au mois de mars prochain et ce dernier match à domicile face à la Gambie. Dans cette même interview, «Coach Vahid» a commenté les prestations de Baghdad Bounedjah, buteur le plus prolifique au monde en cette année 2018. «Je me rappelle encore l'avoir pris deux ou trois fois en stage dans un regroupement de joueurs locaux, ensuite je l'avais convoqué en équipe première pour un match amical qu'on n'a pas pu jouer parce qu'il a été annulé. Après, malheureusement, il s'est blessé, je crois, lorsqu'il est allé à l'étranger (ES Sahel/Tunisie Ndlr,)», se rappelle-t-il, avant d'ajouter: «Je ne l'ai pas vu depuis quelque temps, mais je sais qu'en ce moment, il s'est imposé en équipe nationale comme titulaire et marque beaucoup de buts. C'est déjà important. J'ai vu son dernier but en sélection (face au Togo, Ndlr) et je peux vous dire que c'est un attaquant très intéressant.» Contrairement à Bounedjah, Slimani, que Halilhodzic avait lancé en équipe nationale, traverse des moments très difficiles. «À mon avis, Slimani, a beaucoup bougé ces derniers temps. Après, comme tous les attaquants, il y a toujours des passages qui sont un peu compliqués et qu'il est parfois difficile d'expliquer. Seulement, je crois qu'il paie son instabilité. Le fait d'avoir changé deux ou trois fois de clubs en deux saisons ne l'a pas beaucoup aidé, parce qu'à chaque fois qu'il a opté pour un club, il avait besoin de temps d'adaptation. Ce n'est pas toujours facile pour un joueur de vite trouver ses repères dans une équipe», lit-on encore dans ces propos.



MC ALGER

Abdelkader Bouheraoua n'est plus

La famille du MC Alger est en deuil après le décès, avant-hier soir, de son ancien dirigeant et président, Abdelkader Bouheraoua, à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, la rédaction sportive de L'Expression se joint à la peine de la famille du défunt et l'assure de sa profonde sympathie. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.