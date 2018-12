BAGHDAD BOUNEDJAH RENOUVELLE AVEC AL SADD JUSQU'EN 2024 Un choix et des interrogations

Par Saïd MEKKI -

Malgré les sollicitations de l'Olympique de Marseille et Leicester City, il a finalement choisi de rester dans son club, avec lequel il a prolongé son bail.

Surprise! Au moment où il est sollicité par des clubs européens, Baghdad Bounedjah, l'attaquant international algérien d'Al-Sadd (Qatar), vient de faire son choix en optant pour une prolongation de son contrat avec son club actuel jusqu'en juin 2024. C'est ce qu'a annoncé le club qatari à travers un tweet vendredi en fin d'après-midi.

Chaque joueur veut rejoindre des clubs européens pour s'épanouir et surtout faire une grande carrière. Mais, à vrai dire, cela n'est pas le cas pour Bounedjah, qui, malgré les sollicitations de l'Olympique de Marseille et Leicester City, il a finalement opté pour l'option de rester dans son club. Beaucoup de fans des Verts estiment que c'est un choix quil faut bien respecter. D'autres estiment, par contre, qu'il aurait dû aller dans un club européen puis laisser la fin de carrière pour revenir au Golfe comme font beaucoup de joueurs célèbres.



L'aspect sportif

Quant à lui, il a tenu, juste après avoir prolongé, à démentir ceux qui pensent qu'il a opté pour ce choix pour de l'argent. Le natif d'Oran déclare dans ce sillage: «Je prolonge pour le projet et pour les titres. Je suis bien content et je promets à tout le monde de donner le meilleur de moi-même et jouer pour gagner un maximum de titres.» Mieux encore, et pour montrer qu'il se plait bien dans son équipe actuelle, Baghdad ajoute: «Je remercie mon club, la direction, l'entraîneur et les joueurs, sans oublier les supporters que j'aime beaucoup. Je me sens fier d'avoir prolongé et incha Allah ça sera le début d'une nouvelle contribution pleine de succès.» Voilà pour l'avis personnel du joueur. Reste les spéculations et là, chacun y va de sa propre analyse.



Reculer pour mieux sauter?

En tout cas, prolonger pour rester 6 ans n'est pas pour faire augmenter son «prix». Maintenant, l'essentiel, c'est que l'international algérien a peut être choisi la stabilité d'autant qu'il y a quelques semaines il avait même précisé: «Je n'aime pas m'engager avant l'été. Car cela ne me permettrait pas de me familiariser avec un nouvel environnement.»

Les responsables qataris ont bien su le convaincre pour prolonger son contrat avant terme. Celui-ci devrait prendre fin en 2021. Aujourd'hui, il a ajouté trois années de plus.

Les chiffres sont là pour témoigner que Baghdad Bounedjah est dans une très bonne voie: 59 buts inscrits durant toute l'année 2018 dont pas moins de 29 buts en 15 matchs seulement du championnat du Qatar dans la deuxième moitié de cette année 2028 qu'il doit marquer d'une pierre blanche quant à sa carrière qui se relance très bien. Intouchable en sélection nationale après que Slimani soit devenu «muet» en matière de buts. Bounedjah, c'est aussi 13 buts en Champions League d'Asie, une performance qui l'a sacré meilleur buteur de la compétition.

De plus, avec la sélection algérienne, il a marqué 4 buts (face respectivement au Cap-Vert, à la Gambie, au Bénin, au Togo et jeudi dernier au Qatar devant les responsables de son propre club et ses fans qataris. Ainsi et auteur d'une saison époustouflante, Bounedjah (27 ans) a atteint la barre de 59 buts marqués durant l'année 2018, en club et en sélection, toutes compétitions confondues, ce qui le place comme l'attaquant le plus prolifique devant des joueurs vedettes tels que Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Real Madrid puis Juventus de Turin). Il avait rejoint Al-Sadd en 2015 en provenance de l'ES Sahel (Ligue 1/Tunisie) pour un contrat de trois ans avant de le prolonger en mai 2017 jusqu'en 2021. Et aujourd'hui ce sera donc jusqu'en 2024.