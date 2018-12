16ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE Le MOB passe à la trappe

Le MO Béjaïa est le 6e club de Ligue 1 à quitter précocement la coupe d'Algérie, après sa courte défaite chez l'USM el Harrach (1-0) lors du 16e de finale disputé samedi au stade du 1er-Novembre de Mohammadia. Le MOB subit le même sort que l'AS Aïn M'lila, la JS Saoura, la JS Kabylie, l'O Médéa et le DRB Tadjenanet. Les Crabes avaient pourtant tenu bon face aux Jaune et Noir, contraints sur leur propre terrain d'aller jusqu'au prolongations, après que le temps réglementaire s'est achevé sur un score vierge. Le défenseur Farès Benabderrahmane a surgi à la 109' pour offrir une précieuse qualification aux Harrachis, eux qui souffrent considérablement en championnat de Ligue 2 et qui devraient donc se redonner une confiance en vue de la phase retour, qui s'annonce déterminante pour assurer le maintien. De son côté, le nouveau promu en Ligue 2, le NC Magra a confirmé toute la bonne réputation qu'il s'est forgée en championnat, en ramenant une très belle qualification de chez l'US Remchi (3-0) grâce à des buts de Nezouani (44'), Demane (53') et Fegas (79'), alors que le CR Belouizdad s'en est remis au revenant Bouchar (74') pour battre le CA Batna (1-0).



Résultats partiels

US Remchi 0 - NC Magra 1

USM Harrach 1 - MO Béjaïa 0

(AP)

CA Batna 0 - CR Belouizdad 1

CR Bouguirat 1 - CRB Kaïs 1

(4-2 aux TAB)

SA Mohammadia 1 - ARB Ghriss 0

USM Annaba 3 - MBB Sakhra 0

RA Aïn Defla 1 - MC Oran 2

AS Aïn M'lila 1 - JSM Béjaïa 2

(AP)

CABB Arréridj 0 - WA Tlemcen 0

(5-4 aux TAB)