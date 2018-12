AL ITTIFAQ M'Bolhi impérial

Dans un match très ouvert entre Al Ittifaq et Al Ittihad, lors de la 15e journée du championnat saoudien, le portier algérien Raïs M'Bolhi a permis à son équipe d'avoir les trois points en s'imposant (1-0). Le portier algérien de 32 ans s'est illustré de fort belle manière durant cette rencontre, surtout en première période quand il a sauvé son équipe de deux buts tout faits. Tout d'abord face à l'attaquant brésilien, Romarinho, qui a voulu mettre le ballon entre les pieds de M'Bolhi, mais ce dernier s'est bien couché pour faire sauver ses bois. Ensuite, le rempart algérien a été sollicité une nouvelle fois et comme d'habitude il était présent et il a remporté son deuxième face-à-face durant cette première période. Des arrêts qui ont donné leurs fruits puisque Al Ittifaq a ouvert le score après, soit à la 26' par l'intermédiaire de Mohamed Al-Kwikbi.