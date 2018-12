EMPOLI Bennacer impressionne face à l'Inter

Titulaire indiscutable en poste de «regista» avec Empoli, Ismael Bennacer a laissé une très bonne impression face à une équipe de l'Inter Milan, qui a dominé durant toute la rencontre pour l'emporter par la plus petite des marges. L'ancien joueur d'Arsenal a imposé son jeu au milieu et était le meilleur élément de son équipe durant ce match. Très actif malgré la domination de l'Inter, Bennacer a récupéré plusieurs balles et créé le danger. Il est le joueur ayant réalisé le plus grand nombre de tacles durant ce match (9, dont 8 réussis). Malgré la belle prestation de Bennacer, son équipe continue de manger son pain noir.