ES TUNIS Ilyès Chetti dans le viseur

La direction de l'ES Tunis serait intéressée par le jeune latéral gauche de la JS Kabylie, Ilyes Chetti, lors de ce mercato d'hiver selon la presse tunisienne. L'EST, a décidé de se tourner vers les jeunes espoirs algériens lors de cette période des transferts, après la signature, il y a quelques jours de cela, de l'attaquant, Tayeb Méziani, en provenance du PAC. Dans le championnat tunisien, les joueurs algériens ne sont plus considérées comme étrangers. Chetti (23 ans) a réalisé une très bonne première partie de saison en championnat avec les Canaris. Il vient de rejoindre pour la première fois la sélection des A', lors d'un match amical face au Qatar, remportée (1-0) à Doha. Régulier dans son couloir gauche, il a réussi à apporter sa fraîcheur physique et son potentiel technique à l'équipe de Franck Dumas.