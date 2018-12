ORGANISATION DE LA CAN-2019 Belmadi préfère l'Afrique du Sud

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s'est exprimé au sujet de sa préférence sur l'organisation de la prochaine CAN-2019. Le coach national a déclaré:

«L'Egypte, c'est à peu près le même climat que le Qatar au mois de juin concernant l'environnement et les conditions de jeu. C'est quasiment impossible à jouer avec un taux d'humidité et une chaleur énorme.» Il ajoutera: «Cela sera le cas pour toutes les équipes à la CAN, pas seulement pour l'Algérie. En plus de cela, la compétition se jouera en fin de saison et les conditions climatiques en Afrique du Sud sont plus agréables, c'est l'hiver chez eux. De ce point de vue, je préfère que la CAN se joue en Afrique du Sud.» La CAF va annoncer le nom du pays hôte de la CAN-2019 le 9 janvier prochain lors de la réunion extraordinaire du Comité exécutif de la CAF, prévue à Dakar au Sénégal.