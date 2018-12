REAL MADRID L'arrivée de Hazard actée?

Eden Hazard au Real Madrid, ça se précise? Sous contrat jusqu'en 2020 avec Chelsea, l'international belge avait reçu un coup de pression de la part de Maurizio Sarri cette semaine à ce sujet en conférence de presse.

Et à en croire les dernières informations révélées par la presse anglaise, Hazard pourrait bien se rapprocher du Real Madrid dans les prochains mois.

En effet, le Sunday Express a annoncé, hier, que le Real Madrid pourrait bientôt avoir le feu vert avec Eden Hazard. En effet, avec l'accord à hauteur de 50 millions d'euros ces dernières heures entre le club londonien et le Borussia Dortmund pour le transfert de Christian Pulisic, Hazard disposerait d'un bon de sortie l'été prochain et pourrait ainsi rallier le Real Madrid à un an de la fin de son contrat avec Chelsea.