PREMIER LEAGUE Liverpool est intouchable

Mené 1-0 par Arsenal, Liverpool n'a jamais tremblé et a de nouveau impressionné avec une énième démonstration samedi (5-1).

Toujours invaincus et désormais à la tête d'un avantage de neuf points sur leur dauphin Tottenham, les hommes de Jürgen Klopp règnent sur le championnat et ont mis une belle pression sur Manchester City, repoussé à dix longueurs avant son match hier. «C'est un super moment pour être un joueur de Liverpool.» Au micro de BT Sports, Virgil van Dijk a parfaitement résumé la pensée de la majorité des observateurs du football samedi. Depuis un bon moment déjà, Liverpool est l'équipe la plus excitante à voir évoluer en Europe.

Contre Arsenal, les Reds ont offert une nouvelle orgie de football (5-1). Pour le plus grand bonheur d'un Anfield qui se met sérieusement à croire à un titre qu'il attend depuis 28 ans. «Nous avons été très bons et avons fait exactement ce que nous voulions faire», a reconnu Klopp au micro de Match of The Day. Même l'ouverture du score précoce (11') d'Ainsley Maitland-Niles n'a pas fait paniquer une équipe de Liverpool sûre de son fait et au sommet de sa confiance avec désormais 20 matchs sans défaite en championnat (17 victoires, 3 nuls). «Nous étions très compacts et récupérions le ballon assez vite. Ça a plus de réalisme, c'était vraiment les trois clés du match aujourd'hui», a réagi Fabinho pour RMC Sport après la rencontre. Ce n'est pas Arsenal, emporté en deux minutes par une tempête nommée Firmino - troisième Brésilien seulement à réussir un triplé dans le championnat d'Angleterre et désormais meilleur buteur auriverde de l'histoire de la Premier League devant Coutinho (43 buts contre 41) - qui va dire le contraire. Tout réussit à Liverpool cette saison. Avec 54 points au compteur, Liverpool fait à peine moins bien que Chelsea (55 points en 2005/2006) et Manchester City (58 points la saison dernière), seules équipes à totaliser plus de points à mi-saison. Avec désormais neuf unités d'avance sur Tottenham et 10 sur Manchester City - qui compte un match en moins - Liverpool a déjà fait un joli break sur la concurrence.

Reste que, désormais, toute une ville tremble à l'idée que le titre, qui échappe aux Reds depuis 1990, puisse encore leur filer entre les doigts.

Le prochain match, justement, se disputera à Manchester City, jeudi. Une rencontre avec un enjeu énorme qui pourrait quasiment mettre les joueurs de Guardiola hors-jeu dans la course au titre.