JS KABYLIE Les recrues affichent leurs ambitions

Par Kamel BOUDJADI -

La seconde moitié de la saison s'annonce rude

La JSK termine sa campagne hivernale de recrutement avec une certaine frustration de n'avoir pas trouvé l'«oiseau rare».

Faute de quoi, et dans l'optique de satisfaire l'envie, dans ce sens, d'une grande partie de la direction et des supporters, le président Chérif Mellal a dû se rabattre sur trois joueurs sur lesquels pèse déjà une énorme pression de donner satisfaction et de répondre aux attentes. Il s'agit de l'attaquant, Abdelwahid Belgherbi, venu de la JSM Béjaïa, Mohamed Benchaïra de l'AS Aïn M'lila et de Mohamed-Amine Kabari, venu de l'US Biskra. En effet, les derniers réglages semblent prendre forme au sein de l'échiquier de Franck Dumas. Les joueurs recrutés intègrent leurs postes respectifs à l'exception de Belgherbi, que le technicien français estime non encore prêt pour la prochaine confrontation, face à la JS Saoura pour le compte de la 16e journée de championnat. Pour Dumas, ce dernier n'a pas joué beaucoup de matchs avec son ancienne équipe et il doit, par conséquent, se soumettre à un programme spécial pour rattraper ce retard. Chose qui était visible lors des séances d'entraînements de cette semaine. Pour leur part, Benchaïra et Kabari seront d'attaque dès vendredi prochain à Béchar. Leur rôle sera d'apporter le plus attendu d'eux. Par ailleurs, les jeunes joueurs qui ont pris part à la première moitié de la saison semblent très motivés pour prouver leurs capacités à poursuivre le parcours réalisé jusque-là. Classés 2es, les Canaris sont incontestablement l'un des meilleurs groupes du championnat. Malgré cela, et à la fin de cette première moitié de la saison, un goût d'inachevé s'est propagé parmi les supporters et la direction. La dernière défaite sur laquelle s'est terminée cette première manche y est pour quelque chose, mais elle ne devait pas faire oublier que l'équipe termine en vice-champion. En tout état de cause, les joueurs semblent comprendre l'argumentaire des recrutements et affichent une grande confiance. Un signe, qui donne à espérer des résultats meilleurs, malgré la difficulté. En effet, la deuxième manche du championnat sera difficile et la confrontation pour une place qualificative à une compétition africaine sera rude. Un combat féroce opposera quatre clubs pour les premières places. Avec 23 points, la JS Saoura et le NA Hussein-Dey ne laisseront pas filer leur chance face à la JS Kabylie et l'ES Sétif, qui talonnent le leader avec 26 points. Une défaite à Béchar, ce vendredi, fera dégringoler les Canaris. Il est à noter, enfin, que la direction kabyle compte poursuivre sa démarche de donner l'exemple pour le sport algérien en général, et les supporters en particulier. Le comité des supporters prévoit, à cet effet, de poursuivre les améliorations apportées sur les gradins et dans l'accueil des visiteurs. Un carré réservé aux familles sera toujours présent dans les gradins, annonce-t-on du côté de la direction. Déjà, lors de la première moitié du championnat, les supporters de la JSK ont étonné par leur comportement fair-play, même dans les moments les plus difficiles. On les a vu applaudir les joueurs, même lors d'une amère défaire à domicile, comme cela fut le cas, face au CS Constantine.