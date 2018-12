SOFIANE HANNI, ATTAQUANT DU SPARTAK MOSCOU "Je veux jouer la CAN"

Par Mohamed BENHAMLA -

L'attaquant algérien ne baisse pas les bras

La mission de Hanni de décrocher une place dans le groupe des Verts ne sera pas de tout repos, notamment avec l'émergence de Baghdad Bounedjah, le buteur le plus prolifique du monde en cette année 2018.

Même si son rendement est irrégulier avec le Spartak Moscou, l'attaquant algérien Sofiane Hanni ne baisse pas les bras. Il sait pertinemment que la seule chose qui finira par payer est «le travail». Il oeuvre, donc, dans ce sens afin d'atteindre ses objectifs. Et son objectif primordial reste incontestablement celui de terminer la saison en beauté afin de figurer dans la liste finale des joueurs qui seront retenus par le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, pour la CAN-2019. Mis sur la touche par son ancien coach au Spartak, le Transalpin Massimo Carrera, Hanni a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Oleg Kononov. Dans des propos relayés par le site Goal, Hanni dira: «Je m'attends à ce que l'année prochaine je puisse jouer plus souvent avec le Spartak. Je veux devenir un joueur important pour le club et pour le championnat de Russie dans son ensemble. Je veux gagner des trophées et aider l'Equipe nationale d'Algérie à la coupe d'Afrique des Nations». Il ajoutera: «Je voudrais redonner au Spartak la place qui lui revient dans le championnat de Russie. Nous devons nous battre pour le championnat chaque saison, même si ce n'est pas facile. Nous n'avons pas besoin de désespérer. Nous avons traversé une période difficile, mais nous entamons maintenant une nouvelle étape avec un nouvel entraîneur». Commentant les dernières prestations de la sélection algérienne, Hanni affirme que «les Verts ont besoin de stabilité». «C'est très important pour réaliser les nouveaux objectifs. Même si je ne connais pas Belmadi, mais je pense qu'il a prouvé par ces nombreux titres gagnés au Qatar qu'il avait le profil pour être sélectionneur de l'Algérie, il faut qu'on le laisse travailler en paix, pour qu'il puisse avoir du temps pour bâtir une équipe forte, et créer de la stabilité», a-t-il déclaré. Toujours est-il, la mission de Hanni de décrocher une place dans le groupe des Verts ne sera pas une sinécure, notamment avec l'émergence de Baghdad Bounedjah, le buteur le plus prolifique du monde en cette année 2018. A ce cas, il faudra ajouter cette tendance de Djamel Belmadi d'injecter du sang nouveau, ce qui pourrait être profitable à l'actuel meilleur buteur du Paradou AC et du championnat national, Zakaria Naïdji. Mais comme il le dit et redit, seul le travail paiera et c'est ce que ne cesse de déclarer Belmadi à chaque sortie médiatique. Ainsi, la balle est dans le camp des joueurs, qui doivent cravacher et enchaîner avec leurs clubs respectifs s'ils veulent vraiment taper dans l'oeil du driver national.