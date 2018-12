MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 2018 Attal, Bounedjah et Mahrez nominés

Par Saïd MEKKI -

Neuf joueurs, et non des moindres, sont en concurrence depuis hier, pour le titre de meilleur joueur maghrébin 2018, qu'organise le non moins célèbre journal sportif français France Football, pour succéder au Marocain Mehdi Benatia, joueur de la Juventus.

Il faut bien reconnaître que la concurrence sera très rude, à la lecture des noms des joueurs nominés. Il s'agit pour l'Algérie des joueurs Youcef Attal (OGC Nice), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et Riyad Mahrez (Manchester City). Côté tunisien, il s'agit de Anice Badri (ES Tunis), Wahbi Khazri (Stade Rannais puis AS Saint-Etienne) et Naïm Sliti (Dijon). Quant aux trois joueurs marocains, il s'agit de Mehdi Benatia (Juventus), Achraf Hakimi (Real Madrid puis Borussia Dortmund) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam). Tous ces joueurs ont été bien efficaces avec leurs clubs respectifs cette année 2018. Et tous aspirent à succéder au Marocain Mehdi Benatia, sauf, si c'est lui qui se succédera à lui-même.



Attal le mieux indiqué

Sans minimiser de la valeur des huit autres joueurs en concurrence, mais il faut bien reconnaître et faire remarquer que le plus indiqué pour ce titre ne serait que le jeune joueur algérien, Youcef Attal. A noter juste avant de poursuivre l'explication, que comparativement à l'année dernière, on ne retrouve que Mahrez dans la partie algérienne. Car, manquent cette année les noms de Fawzi Ghoulam et Sofiane Hanni. Ce qui montre aussi que Mahrez garde toujours la forme. Mais, comparativement à Attal, il ne devrait pas faire le poids bien que les deux joueurs n'évoluent pas dans le même compartiment. Et il se trouve justement, que c'est Attal qui vient toujours en soutien à Mahrez lorsqu'ils jouent en sélection nationale. Mais là, ce n'est qu'une petite parenthèse. Attal, lui, est en train d'écraser tout sur son passage depuis qu'il a rejoint la Ligue 1 française. Il ne se passe pas un jour, sans que son nom ne figure en bonne place sur les pages des journaux français et internationaux. L'OGC Nice a vraiment fait une très bonne affaire en dépensant 3 millions d'euros pour recruter le petit lutin algérien du côté de Courtrai (Belgique) où il avait disputé une dizaine de matchs. Formé au sein du Paradou AC, le défenseur niçois connaît une ascension fulgurante. Il est très actif sur le côté droit où il est aligné. Il constitue un véritable poison pour les joueurs des équipes adverses. D'ailleurs, les spécialistes ont tous relevé cet esprit combatif et, surtout, cette générosité dans les efforts durant tous les matchs qu'il dispute, ce qui se fait rare chez les joueurs de football qui, parfois, traversent des périodes creuses. Ce n'est donc pas du tout un pur hasard si le nouveau sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, le très méticuleux, lui témoigne une confiance aveugle. Ce qui, est d'ailleurs le cas pour son coach de club Patrick Vieira. Le voir donc sur les cimes de la région maghrébine ne serait nullement une surprise. De son côté, Bounedjah mérite aussi un coup d'oeil, mais lui, n'a brillé que durant la deuxième moitié de cette année. Quant à Mahrez, il n'est pas régulièrement titulaire et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'il ne peut s'exprimer d'une manière régulière. Pour les autres concurrents, du côté du Maroc, on commence bien par le détenteur du Trophée, le défenseur de la Juventus et du Maroc Mehdi Benatia. Lui aussi a connu une année alternative.



Bounedjah a aussi son mot à dire

Depuis, le come-back de Leonardo Bonucci l'a condamné à une place de remplaçant de luxe. De son côté, son compatriote, Achraf Hakimi, a été prêté, lors de la dernière intersaison, par le Real Madrid au Borussia Dortmund. Lui, a un atout important: il joue des deux pieds. Il est un redoutable passeur, mais il est encore jeune pour mieux s'exprimer en matière offensive. Hakim Ziyech, est un joueur qui a bien réussi cette année 2018. D'ailleurs être élu meilleur joueur du championnat des Pays-Bas 2017-2018 est une véritable référence. Il apparaît comme un favori en puissance de la grande messe régionale. Côté tunisien, Anice Badri a eu une année pleine avec l'Espérance de Tunis, en gagnant la Ligue des champions de la CAF aux dépens d'Al-Ahly (1-3, 3-0). Sur la compétition, il est auteur de 8 buts en 16 matchs pour cet ailier, dont l'année 2018 est synonyme de consécration, ponctuée par une participation au Mondial avec les Aigles de Carthage Wahbi Khazri, son compatriote reconverti avant-centre lors de son passage à Rennes, fait le bonheur des Verts depuis son arrivée à l'intersaison. Le Tunisien a confirmé tous les espoirs placés en lui et s'impose tout simplement, comme le meilleur joueur stéphanois. Mobile, intelligent, il en est à neuf buts en 16 matchs avec Saint-Etienne. Enfin son compatriote, Naïm Sliti s'est bien fait remarquer du côté du DFCO l'an passé (sept buts, six passes en 31 matchs de Ligue 1). Sliti est un des joueurs les plus techniques du championnat de France. À un moment, on a même pensé le voir rejoindre Rennes ou Bordeaux, mais il est finalement resté auprès de Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Bourguignons. On voit bien Attal succéder à Benattia, mais, il faut bien attendre l'issue du vote pour connaître le véritable meilleur joueur maghrébin 2018.