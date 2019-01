AMICAL Nigeria - Egypte le 26 mars prochain à Asaba

Le Nigeria disputera un match amical contre l'Egypte le 26 mars 2019 au stade Stephen Keshi à Asaba, a indiqué la Fédération nigériane de football (NFF). Cette rencontre aura lieu quatre jours après le match contre les Seychelles comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019, précise la même source. Le Nigeria et l'Egypte avaient validé leur billet pour la CAN2019 dès la quatrième journée. La dernière rencontre entre les deux sélections remonte à 2017 à l'occasion des éliminatoires de la CAN avec un nul (1-1) au Nigeria et une défaite des Super Eagles (1-0) à Alexandrie synonyme d'élimination. La rencontre du 26 mars prochain sera la 18e face à face entre les deux sélections avec 7 victoires pour les Nigérians contre 5 pour les Pharaons et cinq nuls.