ANGLETERRE Chelsea lorgne Ghoulam

La formation anglaise de Chelsea s'intéresse aux services du défenseur international algérien de Naples (Serie A italienne de football) Faouzi Ghoulam, rapporte l'édition en ligne du quotidien italien Tuttosport. L'intérêt est manifesté par l'entraîneur italien des «Blues» Maurizio Sarri, qui avait dirigé le joueur algérien alors qu'il était sur le banc du Napoli. «A Londres, Sarri lui-même aimerait prendre en juin un autre de ses anciens éléments, Faouzi Ghoulam, qui a connu sa période la plus faste sous la gestion du technicien toscan», écrit Tuttosport. Ayant été contraint à s'éloigner de la compétition pendant plus d'une année, Ghoulam (27 ans) a rejoué le 8 décembre lors de la réception de Frosinone (4-0), dans le cadre de la 15e journée du championnat. Ce jour-là, l'ancien Stéphanois a signé son apparition dans le onze titulaire de l'entraîneur Carlo Ancelotti avec en prime deux passes décisives. Victime d'une rupture du ligament croisé le 1er novembre 2017 lors de la réception de Manchester City (2-4) en Ligue des champions, Ghoulam allait retrouver la compétition en février dernier face aux Allemands du RB Leipzig en Europa League, mais il a contracté une fracture transversale de la rotule droite nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale.

Le latéral gauche des Verts avait rejoint le club du sud de l'Italie en janvier 2014 en provenance de l'AS Saint-Etienne (France) pour un contrat de quatre saisons et demie qu'il avait prolongé en décembre 2017 jusqu'en 2022.