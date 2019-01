ITALIE Maradona se dit solidaire de Koulibaly, cible de cris racistes

La légende du football argentin Diego Maradona a apporté son soutien au défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly, victime de cris racistes il y a quelques jours lors d'un déplacement contre l'Inter Milan. Le Pibe de oro, actuel entraîneur du club mexicain des Dorados de Sinaloa, a posé sur Instagram avec le maillot de Koulibaly. «J'ai joué sept ans à Naples et j'ai aussi subi des chants racistes de certains supporters», a souligné dimanche soir l'ancien capitaine de l'Albiceleste, actuellement en vacances à Buenos Aires. «Je me sens Napolitain et, aujourd'hui, je veux être aux côtés de Koulibaly. J'espère que tout cela va marquer un avant et un après, pour en finir avec le racisme dans le football une bonne fois pour toutes», a ajouté Diego Maradona. Mercredi soir, Koulibaly a été visé par des cris de singe à plusieurs reprises lors du match. Il a été expulsé à un quart d'heure de la fin pour deux cartons jaunes coup sur coup, le premier pour une faute sur Politano, le deuxième pour avoir applaudi ironiquement l'arbitre. Le score était alors de 0-0 et Naples a finalement perdu 1-0.