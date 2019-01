LIGUE 1 Zouari (USMBA) signe pour deux ans et demi à l'USMA

Le meneur de jeu de l'USM Bel-Abbès, Abdelkrim Zouari s'est engagé pour deux ans et demi avec l'USM Alger, a annoncé sur son site officiel la direction de l'actuel leader de la Ligue 1 Mobilis de football. «L'USM Alger annonce l'engagement officiel du meneur de jeu de l'USM Bel-Abbès, Abdelkrim Zouari, qui a signé dimanche un contrat de deux ans et demi», ont indiqué les Rouge et Noir dans un bref communiqué, publié au bas d'une photo montrant le joueur de 29 ans poser avec le maillot usmiste.

Zouari, qui fêtera ses 30 ans le 14 juillet 2019, a été une des principales révélations de la saison écoulée, lui qui a grandement contribué aux exploits de son équipe, vainqueur de deux titres, à savoir la coupe d'Algérie et la supercoupe d'Algérie.

Un rendement exceptionnel qui n'a pas laissé les recruteurs indifférents, puisque Zouari a figuré dès lors sur les tablettes des plus grands clubs d'Algérie, dont certains avaient essayé de le recruter à l'intersaison. C'est finalement durant la deuxième période d'enregistrement, à l'occasion du mercato hivernal, que le joueur a décidé de changer d'air, et c'est sur l'actuel leader du championnat qu'il a jeté son dévolu.