PSG Al-Khelaïfi partagé pour Rabiot

Très impliqué dans le dossier Adrien Rabiot (23 ans, 14 matchs et 2 buts en L1 cette saison), le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a forcément mal vécu le dénouement de ce feuilleton avec le probable départ à venir, gratuit, du milieu de terrain en fin de saison. D'après le média ESPN, le dirigeant s'est sans surprise montré «irrité» par la tournure des événements et la perte d'un joueur formé au club. Mais le Qatari y voit aussi un bon côté! Selon la même source, le boss parisien serait en effet «soulagé» de ne plus avoir affaire à l'agent et mère du Tricolore, Véronique, «qui posait des problèmes au conseil d'administration du PSG depuis plusieurs années».