COUPE D'ALGÉRIE (1/16ES DE FINALE) le tenant du titre out, l'USMA, le NAHD et le CSC accèdent en 8es de finale

C'est à se demander qui arrêtera le NA Hussein-Dey dans cette prestigeuse compétition

L'USM Alger rejoint ainsi le NA Hussein Dey et le CS Constantine qui ont composté leurs billets pour les 1/8es de finales,difficilement, face respectivemennt à l'USMBA, l'USMK et l'IBL.

L'USM Bel Abbès, détenteur de la coupe d'Algérie, quitte la compétition. Le tenant du trophée a été éliminé par l'USM Alger (2-1, après prolongations), lundi dernier à Alger en 16es de finale de l'épreuve populaire.

L'aventure de l'USM Bel Abbès en coupe d'Algérie s'arrête aux portes des 8es de finale.

Les Scorpions ont été sortis par l'un des grands spécialistes de l'épreuve, à savoir, l'USM Alger, 8e fois vainqueur de la compétition.Dans cette belle affiche animée par deux locataires de la Ligue 1, le suspense a été au rendez-vous.

Présente à Alger avec un effectif décimé par les absences, l'USM Bel Abbès a réussi à tenir la dragée haute au patron de la L1.Premiers à ouvrir les hostilités, les Rouge et Noir ont débloqué la situation juste avant la pause par Ardji (45'). Les Belabèsiens ont répliqué cinq minutes après la reprise par l'entremise de Benayad (50') poussant ainsi leur hôte à aller aux prolongations.Alors que les convives du stade Bologhine pensaient que cette confrontation allait se décompter aux penalties, Hamia a libéré les siens à la 106e minute en marquant la seconde réalisation des Usmistes.



L'USMA rejoint le NAHD et le CSC



CS Constantine qui ont composté leurs billets cet après-midi. Opposés à deux formations de la Division nationale amateur (DNA - D3), les deux formations de l'élite ont fait respecter la hiérarchie. Toutefois, la tâche fut beaucoup plus ardue pour le Nasria.En effet, si les Sanafir ont réussi à plier le match dans le temps réglementaire face à l'IB Lakhdaria, grâce à Abid (78'), les Sang et Or ont dû attendre les penalties pour reprendre des couleurs. Pourtant, les Nahdistes pensaient avoir leur qualification en poche après avoir pris l'avantage à la 41e minute à la suite d'un penalty transformé par Allati. Mais, c'était sans compter sur l'abnégation des joueurs de l'USM Khenchela qui ont redonné espoir à leurs supporters en égalisant dans le temps additionnel par l'entremise de Ben Messaoud (90+3').

La suite des débats allait être une histoire de tirs au but dans laquelle la chance a souri au NAHD (7-6).Concernant les deux derniers matchs des 16es de finale, MB Rouissat -

CRB Aïn Oussara et CR Village-Moussa - MC Alger, elles se dérouleront mardi.



ABS - ESS reporté

Pour terminer, le match, A Bou Saâda - ES Sétif, il a été reporté à une date ultérieure. Prévue initialement ce lundi, cette rencontre a été ajournée sur décision du wali de M'Sila qui a annulé toutes les compétitions devant se dérouler dans la wilaya.



Résultats partiels des 16es de finale

CR Bouguirat - CRB Kaïs 1 - 1 (4-2, aux t.a.b)

SA Mohammadia - ARB Ghriss 1 - 0

USM Annaba - MB Bazer Sakhra 3 - 0

RA Aïn Defla - MC Oran 1 - 2

AS Aïn M'lila - JSM Béjaïa 1 - 2 (a.p)

CABB Arréridj - WA Tlemcen 0 - 0 (6-5 aux t-a-b)

US Remchi - NC Magra 0 - 3

USM El-Harrach - MO Béjaïa 1 - 0

CA Batna - CR Belouizdad 0 - 1

USB Douala - Paradou AC 0 - 2

IB Lakhdaria - CS Constantine 0 - 1

USM Khenchela - NA Husseïn-Dey 1 - 1 (7-6 aux t-a-b)

USM Alger - USM Bel-Abbès 2 - 1



Reste à jouer:

Hier, au moment où on mettait sous presse:

CR Village-Moussa - MC Alger

MB Rouissat - CRB Aïn Oussara



Reporté:

Amel Bousaâda - ES Sétif