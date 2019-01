LA JSK DESCEND DANS L'ARÈNE AVEC UNE ÉQUIPE TRÈS JEUNE Objectif : la reconquête de l'afrique

Par Kamel BOUDJADI -

Une jeune équipe kabyle s'apprête à poursuivre sa conquête d'une place honorable au Championnat national de Ligue 1 à partir de ce vendredi à 18h. Devant une équipe de la JS Saoura qui vient juste de les rejoindre dans le club des sortants de la course à la coupe, les Canaris vont tenter d'arracher les trois points de la rencontre. La tâche ne sera pas une sinécure mais le défi vaut le coup d'être essayé. En effet, les camarades de Benyoucef, qui viennent d'être renforcés par la présence de trois nouvelles recrues auront la tâche de terminer la saison à un classement qui leur permettra de jouer les compétitions internationales.



Retrouver les terrains africains

Une présence à l'une des coupes africaines est largement souhaitée par les supporters et la direction. C'est pourquoi les jeunes Canaris, qui ont terminé la première moitié de la saison à la deuxième place du classement, ont largement les possibilités de se maintenir en course malgré la difficulté. La tâche est en effet difficile, au vu de la liste des prétendants qui guetteront sans nul doute le moindre faux pas de la JSK pour se placer. Avec 26 points, la JSK se trouve concurrencée pour la place de deuxième par le NAHD qui la talonne avec 23 points, la JS Saoura avec le même nombre de points, mais surtout l'ES Sétif qui n'est plus qu'à deux points. Raison pour laquelle les camarades de Tafni doivent presser le pas pour ne pas se faire rattraper. La meilleure manière de s'échapper sera de glaner le maximum de points à l'extérieur. En fait, le classement permettant le retour à l'international est largement à la portée du club kabyle, au vu des prestations des Canaris. C'est même une nécessité car cet objectif figure au programme de Chérif Mellal pour la JSK. Cette année, affirmait-il à son arrivée, les supporters ne doivent pas s'attendre à des miracles. La suite lui a donné raison, car les Canaris ont montré une certaine fébrilité quand la pression se faisait sentir. Une expérience qui viendra lors des prochaines saisons. Les supporters, de leur côté, ont largement adhéré à ce projet grandiose porté par le jeune président, un projet que l'écrasante majorité des amoureux de l'équipe porte-fanion de la Kabylie partage.

Mais ces dernières semaines, une infime partie des supporters a montré une certaine impatience en exprimant sa colère suite aux dernières défaites. Des faits qui ont vraisemblablement poussé la direction à céder relativement sur ses positions en allant chercher de nouvelles recrues, sans grande conviction. Pour beaucoup, la direction n'aurait pas dû céder aux caprices de dizaines de supporters. Bien au contraire, pour les amoureux de la JSK, les jeunes du cru doivent avoir leur chance de montrer ce qu'ils ont dans le ventre durant cette seconde partie de la saison. Et il y a de quoi leur faire confiance, car quoi qu'on dise d'eux, ils sont deuxièmes au classement du championnat.



Donner leur chance aux joueurs du cru

Enfin, notons que de nombreux de supporters espèrent être du voyage pour la Saoura.

Accompagner les joueurs et les acclamer dans les moments difficiles est le point fort des supporters de la JSK qui ont démontré plusieurs fois leur maturité. Leur attachement au projet de Chérif Mellal semble indéfectible et c'est à la direction de garder le cap et ne pas se laisser distraire par les diversions des ennemis de la JSK.