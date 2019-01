BALLON D'OR AFRICAIN Mané et Aubameyang encore finalistes

Elu meilleur joueur de l'année, Mohamed Salah, son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané et le tenant du titre en 2015, Pierre-Emerick Aubameyang, figurent parmi les trois meilleurs joueurs, prétendants au titre de joueur de l'année pour la plus prestigieuse cérémonie de distinction du football africain.

Le Ballon d'or africain 2018 sera décerné le 8 janvier à Dakar par la Confédération africaine de football (CAF). Même scénario que l'année dernière, les trois joueurs espèrent débuter l'année en remportant le titre de joueur de l'année pour leurs exploits en 2018. Le gagnant sera dévoilé lors du gala de remise des Prix des CAF Awards, le 8 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal.

L'icône gabonaise Aubameyang maintient quant à lui son statut habituel parmi les trois candidats en lice depuis 2014, soit cinq fois de suite (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) égalant ainsi le record de la légende ivoirienne, Yaya Touré, élu quatre fois meilleur joueur de l'année et le milieu de terrain ghanéen Michael Essien (2005, 2006, 2007, 2008, 2009). Âgé de 29 ans, il espère pouvoir mettre la main sur le lauréat une deuxième fois.

Salah, 26 ans, marque l'histoire en devenant le premier joueur égyptien à être récompensé joueur de l'année depuis le lancement de cette cérémonie en 1992. C'est la deuxième fois qu'il se qualifie parmi les Top trois et il a pour objectif de rejoindre les joueurs ayant gagné le titre plusieurs fois d'affilée. Les Sénégalais, El Hadji Diouf (2001, 2002), Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais, Samuel Eto'o (2003, 2004) sont les seuls à avoir remporté le Prix plusieurs fois d'affilée. C'est un triplé pour Mané, âgé de 26 ans, qui figurera en troisième position en 2016 et en deuxième position en 2017. Il espère être chanceux cette fois-ci et être le deuxième Sénégalais à remporter la plus haute distinction individuelle après Diouf.