CHELSEA Le conseil du sélectionneur Martinez à Hazard

En fin de contrat en juin 2020 avec Chelsea, l'ailier Eden Hazard (27 ans, 19 matchs et 10 buts en Premier League cette saison) n'a toujours pas décidé de son avenir. Pisté par le Real Madrid, l'international belge va devoir trancher son futur l'été prochain, avec un départ pour le club espagnol ou une prolongation avec la formation anglaise. Et le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez lui a donné un conseil.«Je ne sais pas si un nouveau défi lui serait bénéfique. Il sait combien il est aimé à Chelsea. Il y a une alchimie entre lui et Sarri. Il s'amuse à Chelsea où il atteint un niveau exceptionnel. Ce n'est pas sûr qu'un nouveau projet lui convienne», a confié le technicien espagnol pour le quotidien Het Laatste Nieuws. Ce choix va représenter un tournant dans la carrière d'Hazard.